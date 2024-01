Marcianise | sorpreso a spacciare hashish | arrestato 27enne

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di domenica 28 gennaio 2024). Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ildi Capodrise, in provincia di Caserta,dai carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia diin possesso di 20 dosi di. I militari dell’Arma hanno notato il giovane che alla loro vista si è velocemente allontanato facendo ingresso in un circolo privato dove vi erano diverse persone. Rincorso e raggiunto dai militari è stato trovato in possesso di 20 dosi diper un peso complessivo di 100 grammi circa, di un bilancino di precisione, di materiale per il confezionamento e di 70 euro.