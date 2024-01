Marcialonga 2024 sci di fondo oggi in tv | canale | orario e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 gennaio 2024) Tutto pronto per ladi sci di: ecco le informazioni per seguire l’evento. La 51esima edizione della più famosa e prestigiosa gara di granin Italia, una delle quattro grandi classiche del circuito Ski Classics, vedrà al via quasi settemila atleti. La celebre Ski-Marathon trentina avrà inizio, come da tradizione, a Moena per concludersi poi a Cavalese, sviluppandosi su un percorso di 70 chilometri. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 7.35 di domenica 28 gennaio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Di seguito, le informazioni per seguire inlaE TV – Ladi sci di ...