Manchester United | Rashford avvistato per la seconda volta in un nightclub di Belfast

(Di domenica 28 gennaio 2024) Marcusè statoper lain undipochi giorni prima dichiararsi malato e aver saltato l’allenamento delvenerdì. L’attaccante ha saltato le sessioni di venerdì nonostante fosse stato visto in Irlanda del Nord mercoledì. I filmati sui social sembravano mostrareentrare neldel Thompsons Garage club mercoledì sera, mentre altre fonti dicevano che fosse fuori a cena. Secondo il The Athletic, sono stati visti filmati del giocatore inglese in un club nella capitale del paese, poche ore prima del suo arrivo a Carrington. SportFace.

Il tecnico del Manchester United Erik Ten Hag commenta la sfida contro il Newport, valid per la FA Cup e in programma per domani: “È una squadra ... (sportface)

Turno di riposo in Premier League, dove il campionato si ferma per dare spazio all'FA Cup, in campo da giovedì con tutte le sue partite. Oggi.Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Manchester United è favorito per la vittoria finale, con il segno 2 che oscilla intorno a 1.08 su Snai e 1.06 su Sportbet, il pareggio (X) si attesta intorno al ...David de Gea potrebbe volare in Arabia Saudita per la prossima avventura della sua carriera. Rimasto ancora senza contratto in seguito all'esperienza con il Manchester United, lo spagnolo è finito nel ...