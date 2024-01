Manager | il Sud recupera ma il divario con il Nord è ancora di quattro volte

Cercansi manager e dirigenti nel sistema delle imprese del Sud ma, a quanto pare, non proprio disperatamente visto che, pur crescendo quantitativamente, come documentato di recente da Movimprese, non ...Sono indagati anche l’azienda City Green Light srl di Vicenza e il suo manager messinese Christian Valerio, referente per il Sud Italia, nell’ inchiesta della procura di Trapani per turbativa d’asta e ...Davide Marchini (dal maggio del 2020 general manager di Straumann Group in Italia) è da oggi anche vice president South Hub Europe, assumendo la guida dell’espansione in Italia, Francia, Spagna e ...