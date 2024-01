Malamovida a Roma | ubriachi alla guida | nei guai tre automobilisti romani

La Polizia Locale di Roma Capitale torna in strada per contrastare i fenomeni di malamovida nella Capitale. In un intervento che ha coinvolto varie zona del territorio capitolino, la maggior parte ...Agenti del Commissariato Esquilino – (ilcorrieredellacitta.com) E’ finito in ospedale, in una struttura sanitaria a Roma nord, per medicarsi le ferite riportate nel corso di una rissa scoppiata ...«Il nostro municipio, il VII - ha sottolineato l'avvocato Tiziana Siano, in rappresentanza dei comitati - è l'unico che non ha ancora mai applicato l'ordinanza anti-malamovida che prevede, tra l'altro ...