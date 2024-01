Maiorca | Samú Costa | ricoverato in ospedale per l’ingresso di Johnny Cardoso

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 28 gennaio 2024) 2024-01-28 01:33:57 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie ALiga pervenuta in redazione: Preoccupazione nel Realper le condizioni fisiche di. Il pivot portoghese ha ricevuto una media di contrasto molto duro dial 30?con il ferro all’altezza del ginocchio, motivo per cui non ha potuto proseguire il match, dovendo chiedere il cambio, inserendo Omar Mascarell. Come ha appreso “La Zona 10” di Radio Marca Baleares, il centrocampista delle Baleari È stato trasferito al Policlinico Miramar per sottoporsi a placche al bacino, alla caviglia e all’anca e conoscere l’entità del danno. Il calciatore, secondo le parole di Javier Aguirre, ha chiamato la moglie durante la pausa per trasmetterle un messaggio di pace prima di ...