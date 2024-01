M O | Progressi su tregua e ostaggi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 28 gennaio 2024) 20.20 Nell'incontro di Parigi per un possibile accordo sugliche si trovano ancora a Gaza sono stati compiuti "". Ci sarebbe una bozza di accordo tra Israele e Hamas per lo stop ai combattimenti in cambio del rilascio degli.Un "incontro costruttivo, ma ci sono ancora divari significativi tra le parti: ne parleremo ancora in settimana", ha detto Netanyahu. All'incontro c'erano il capo del Mossad David,il premier del Qatar,Al Thani, il capo della Cia,Burns e quello degli 007 egiziano, Kamel.