L' urlo selvaggio di Amadeus | tutti sconvolti | roba da spaccare i timpani | Video

(Di domenica 28 gennaio 2024) Non era mai accaduto prima. Ed è successo nella puntata di sabato 27 gennaio. Di che si parla è presto detto: prima vittoria di 100mila euro di sempre ad Affari Tuoi con la Regione Fortunata. Stiamo ovviamente parlando del quiz dei pacchi condotto dasu Rai 1, il game show in cui ci si misura con abilità e fortuna che ipnotizza sera dopo sera milioni di italiani. I due baciati dalla fortuna sono Mattia Mainente e la moglie Letizia, concorrenti in rappresentanza del Veneto. Giovanissimi, lui 25 e lei 21 anni, si sono conosciuti in un bar, dove Letizia era barista e Mattia cliente. Ora hanno anche un bimbo. La loro partita è stata sofferta, stava andando verso una vincita molto bassa: la massima potenziale era di 5mila euro. Dunque, con buona strategia, hanno scelto di puntare tutto sulla Regione Fortunata. Ebbene, quella Regione Fortunata - che era la Toscana ...

Il film “Perfect Days” di Wim Wenders è un tripudio di riferimenti alla musica, al cinema e alla letteratura. Tre in particolare sono i titoli di libri che spiccano sullo schermo: che cosa vogliono co ...Debutto stagionale per gli Arcieri Varian, impegnati nella gara interregionale di Venaria Reale svoltasi alla distanza di 18 metri all'interno del Palazzetto dello Sport di via Machiavelli sotto ...Ieri sera le telecamere non hanno inquadrato Galliani ogni tre per due. L’arzillo presidente non ha potuto offrire lo spettacolo che da decenni mette in scena ad ogni gol che i suoi (Milan o Monza non ...