Luperto | capitan garanzia E Cambiaghi è ovunque

(Di domenica 28 gennaio 2024) CAPRILE 6 – Ben piazzato in avvio su una punizione di Vlahovic e una conclusione di Cambiaso, poco impegnato dopo l’espulsione di MIlik. Incolpevole sul gol. ISMAJLI 6.5 – Sicuro in chiusura e concentrato nella copertura degli spazi, accorcia bene sugli avanti avversari ed appoggia la manovra. WALUKIEWICZ 6.5 – Una sbavatura nella ripresa, per il resto limita comunque uno degli attaccanti più in forma come Vlahovic, con abnegazione e forza fisica.7 – Ilo azzurro è tra i tre centrali quello più preciso in fase di appoggio. Poche sbavature dietro e si rende anche pericoloso nell’altra area. Sfortunato nel duello aereo con Gatti che costa l’1-0. GYASI 6 – Una colossale disattenzione in disimpegno al limite della propria area poteva costare carissima a fine primo tempo. Nel complesso, però, offre una prova di sostanza. GRASSI 6 – La ...