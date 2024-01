Lumezzane generoso Pari con il Fiorenzuola

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 gennaio 2024)(Brescia) Iltorna dal campo di unaffamato di punti con un pareggio che allunga la serie positiva dei rossoblù, ma lascia spazio a qualche recriminazione degli ospiti che nel finale dell’incontro hanno sfiorato la rete del sorpasso. Complice l’assoluto bisogno di punti sono i rossoneri i primi a spingere in avanti. I valgobbini rispondono agli spunti iniziali di Oneto e Sussi con Spini e Cannavò, ma al 15’ Sussi si proietta su una corta respinta della difesa rossoblù e scaglia la secca sventola che trafigge Filigheddu. Subìto il gol, la squadra di Franzini tenta di dare nuovo impulso al suo gioco e al 35’ Ilari riesce ad andare al tiro, sfruttando un’incisiva triangolazione Taugourdeau-Cannavò-Spini. La sua conclusione non lascia scampo al portiere rossonero per il pareggio che la formazione di ...