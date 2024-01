L’Udinese insiste per Ostigard | sarebbe il sostituto di Perez Di Marzio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 28 gennaio 2024)sta cercando ildi Nehuene il prescelto sembra essere Leo, attuale difensore del Napoli. Il norvegese avrebbe già un principio di accordo con il Genoa ma su di lui ci sono anche Torino (che deve colmare gli infortuni in difesa) e il club friulano. Tra gli obiettivi di Udinese e Torino, oltre a, cianche Lovato, difensore della Salernitana. #Calciomercato L’@Udinese 1896 lavora per #e #Lovato e per domani spera di convincere uno dei due. Su entrambi c’è però anche il @TorinoFC 1906, che al momento è in vantaggio nella corsa a #Lovato @SkySport — Gianluca Di(@Di) January 28, 2024 Anche il Torino suIl Torino piomba su ...