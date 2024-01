Luci a San Siro contro il buio del razzismo L’abbraccio a Maignan dei tifosi del Milan

(Di domenica 28 gennaio 2024) "La tenebra non può scacciare la tenebra: solo la luce può farlo". Con una delle più celebri frasi di Martin Luther King ilha voluto lanciare un chiaro messaggioogni discriminazione, dimostrando il pieno appoggio al suo portiere Mikedopo l’indegno caso dei cori razzisti di cui il francese è stato vittima una settimana fa a Udine. Ieri sera, al minuto 16 del matchil Bologna (il numero di maglia indossata dall’estremo difensore), il gioco sul prato di Sansi è fermato, il pensiero dell’attivista americano è stato proiettato sui maxischermi dello stadio e gli oltre 71mila presenti hanno acceso ledei propri cellulari per scacciare simbolicamente ilche rappresenta ogni forma di pregiudizio o discriminazione. Il messaggio ...

Voleva più autonomia e, soprattutto, non voleva più pagare al clan Elia del Pallonetto, ormai in disgrazia, le tangenti per i rolex rapinati, in ... (ilmattino)

Questa mattina Amadeus, in videochiamata con Fiorello durante la trasmissione “Viva Rai2!”, ha annunciato i duetti che saranno eseguiti dai big in ... (spettacolo.periodicodaily)

L’obiettivo è riprendere a correre. Il Bologna torna a San Siro dove, in questa stagione, ha raccolto alcune delle maggiori soddisfazioni. Il 2-2 in ... (ilrestodelcarlino)

"Ho avuto clienti nuovi che venivano da Castel San Pietro, Faenza, addirittura Bologna – racconta ...essere pieni e dei giorni in cui si deve arrivare a sera". Insomma, luci e ombre che, per Alpi, ...Iniziativa non prevista nel corso di Milan-Bologna: al 16' la partita viene interrotta per chiedere ai tifosi di accendere la torcia dei propri ...La manifestazione si inserisce nel programma dei festeggiamenti religiosi e civili in onore di San Ciro; saranno presenti l’arcivescovo ...Illumineranno l’area catene di luci e le luminarie salentine ...