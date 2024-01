Lucariello | Napoli | “Sarà una vera e propria rivoluzione”

(Di domenica 28 gennaio 2024) Gianfranco, per la rubrica “G-Factor” su www.magazine.com, ha parlato della partita di stasera e dellatargata De Laurentiis inerente ildel dopo terzo scudetto. Di seguito i passaggi del suo editoriale.: “Basterebbe la rabbia della Supercoppa” “Ilancora con i veleni in corpo, maturati in Arabia nella finale della Supercoppa. Basterebbe la rabbia alimentata e compressa negli azzurri per sfoderare una super-partita necessaria a procurare un grossissimo dispiacere a Sarri e alla Lazio, c’è da scommettere. Il– in parte rinnovato dalla nuovadi De Laurentiis che non si è ancora completata – resta tuttavia tutto da scoprire nelle strategie tecnico-tattiche che attraversano la ...

Mario Giuffredi, agente di Folorunsho, centrocampista del Verona ma di proprietà del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Serie A: "Per me è arrivato in Serie A con qualche anno di ritardo. Ha ...NAPOLI – Il Napoli ancora con i veleni in corpo, maturati in Arabia nella finale della Supercoppa. Basterebbe la rabbia alimentata e compressa negli azzurri per sfoderare una super-partita necessaria ...E c’era la realtà “Spazio libero” nella quale si esprimevano giovani registi come Vittorio Lucariello, Bruno Roberti e Luca De ...allora direttore del Centro di produzione di Napoli. Lo spettacolo fu ...