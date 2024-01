Lotta | Campionati Italiani Assoluti 2024 | assegnati i titoli nazionali dello stile libero

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 gennaio 2024) Al PalaPellicone di Ostia va in archivio anche la seconda e ultima giornata deidiolimpica, in cui sono statitutti inellomaschile. Oltre 100 atleti impegnati per un evento sempre affascinante e importante in vista degli appuntamenti intercon in palio le medaglie. Per quanto riguarda le categorie di peso olimpiche, è arrivato il primo oro in carriera ai tricolori di Alessandro Nini nei 65 kg, mentre hanno bissato il titolo dell’anno scorso Raul Caso nei 74 kg, Benjamin Honis nei 97 kg e Abraham Conyedo nei 125 kg. Da segnalare anche il trionfo di Givi Davidovi nei 57 kg e di Aron Caneva negli 86 kg. Nelle ...