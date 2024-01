L’orologio ad acqua del Pincio | uno dei più bei “segreti” di Villa Borghese

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di domenica 28 gennaio 2024), il polmone verde della Capitale ospita giardini curati, stradine incantevoli, un laghetto romantico, e ancora vedute mozzafiato di Roma e persino un orologio ad: al, ed esattamente in Viale del, si trova infatti l’unico idrocronometro in Italia collocato all’interno di un giardino pubblico. LEGGI ANCHE: — A Roma esiste una piccola Londra, ma quasi nessuno lo sa. Ecco dove si trova >> Il magico orologio addiè stato ideato in base al progetto di padre Giovanni Battista Embriaco risalente al 1867 e poi posizionato dove si trova attualmente – ovvero all’interno di fontana realizzata ad hoc dall’architetto svizzero Gioacchino Ersoch – nel 1873. Si pensi che l’opera d’ingegneria, ...