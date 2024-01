Lorella Cuccarini rivela | “A Sanremo 2024 nessun monologo | preferisco fare una cosa”

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di domenica 28 gennaio 2024)prepara il gran ritorno a: le parole della conduttrice e showgirl prima dell’avventura al fianco di Amadeus 31 anni dopo l’ultima volta,è pronta a riprendersi il palco dell’Ariston a. La showgirl sarà la co-conduttrice al fianco di Amadeus della serata di venerdì 9 febbraio, per intendersi, la notte dei Duetti. Intervistata dal quotidiano Il Secolo XIX, laha esternato le proprie sensazioni prima della grande avventura in Riviera: “Per me è un po’ casa perché l’ho vissuto in tutte le sue sfaccettature, oggi mi mette meno ansia, anche se poi una volta arrivata lì è sempre la stessa storia. E per fortuna perché viviamo di emozioni. Il fatto di essere al fianco di Amadeus e di far parte di un gruppo affiatato ...