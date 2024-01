Lorella Cuccarini | “Quando Amadeus mi ha chiamato per condurre Sanremo non ho risposto”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Mancano ormai una manciata di giorni all’inizio del Festival die tra i tanti volti noti del panorama dello spettacolo italiano che vedremo sul palco dell’Ariston quest’anno c’è anche. La celebre conduttrice sarà al fianco dinella serata delle cover, ma il percorso che l’ha portata a questa partecipazione è stato tutto fuorché convenzionale. In un’intervista a Repubblica,rivela chele ha telefonato per proporle di partecipare, ha perso la chiamata e hasolo in un secondo momento, ignara di quello che sarebbe poi successo: “Ho visto la chiamata dialle dieci di sera, gli ho scritto: ‘Amavuoi, anche adesso’. Passa la serata, penso: non è ...