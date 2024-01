Lorella Cuccarini | “I miei figli sono liberi | ogni mamma li vuole felici”

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di domenica 28 gennaio 2024)è stata confermata anche in questa edizione come insegnante di canto ad Amici, esperienza che le sta regalando non poche soddisfazioni, ma a breve avremo modo di vederla in Tv in una veste totalmente diversa, quella di co-conduttrice al fianco di Amadeus al Festival di Sanremo 2024. La showgirl sarà portagonista nella serata di venerdì, quella dedicata alle cover. Poter tornare all’Ariston a distanza di un anno dall’ultima volta (dodici mesi fa ha duettato con Olly con il balletto di La notte vola) non può che riempirla di orgoglio, soprattutto perché tutto è avvenuto in modo inaspettato. Anzi, quando il direttore artistico ha cercato di contattarla non è inizialmente riuscito nell’intento. “L’ultima cosa che avrei immaginato era Sanremo – ha detto in un’intervista a Repubblica – Mi ero divertita con Olly: un bel ritorno di immagine, ...