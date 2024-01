L’Ocse | spinta del 3 | 5% al Pil con politiche attive del lavoro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Con un minor divario di genere, piùdele una maggiore istruzione universitaria, in Italia il Pil pro capite potrebbe crescere del 3,5% entro il 2050. La previsione è del, che nel suo rapporto dedicato al nostro Paese mette in evidenza il peso dei Neet: i giovani che non studiano né cercano un impiego sono al 23%, un tasso inferiore solo a Colombia e Turchia.segnala anche il tema della partecipazione femminile al mercato del, che in Italia è ai livelli più bassi: si ferma al 52%, ben al di sotto della media Ocse, nonostante i significativi aumenti degli ultimi due decenni. Se l’occupazione femminile aumentasse di 1,5 punti entro il 2050 il Pil pro capite guadagnerebbe un altro 1,5% in più. Nel rapporto emerge anche la debolezza italiana ...