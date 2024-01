“Lo voglio fuori” Grande Fratello | Beatrice ha un piano per eliminare il concorrente top

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 28 gennaio 2024)Luzzi di nuovo contro Massimiliano Varrese. Sembrava che la tregua raggiunta dai due attori potesse durare, ma, come si dice, è durata quanto un gatto in tangenziale. Troppo simili, per certi versi, i due caratteri per andare d’accordo. Massimiliano tende ad avere un atteggiamento dominante enon è una che si faccia mettere sotto facilmente. Fin dall’inizio del reality condotto da Alfonso Signorini ci sono state scintille trae Massimiliano. Poi c’era stata una riappacificazione, forse dettata più dalla strategia che da altro. Ricordate?era andata addirittura a cantare la ninna nanna a Max e gli aveva rimboccato le coperte. Adesso, comunque, i due sono tornati nemici. L’ultima uscita disul gesto fatto ...