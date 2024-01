Lnp Serie B | distrutta la capolista!! Paperdì Juvecaserta – Fabo Herons Montecatini 81 – 69

(Di domenica 28 gennaio 2024) Caserta (Domenico Landolfo). Qualsiasi commento sulla gara trasarebbe superfluo alla luce di quello che il campo ha dimostrato. Non ce ne vorrà Biagio Antonacci, ma le sue parole fanno da eco a questa vittoria, con qualche licenza poetica: “Non ci credevo, ho detto è lei o no, tra tante partite, la vittoria non ce l’aspettavamo qui… Quanto tempo e ancora, ci fai soffrire dentro, quanto tempo e ancora, ci viene da star male“. Finita la boutade musicale, eccoci qui a parlare dell’81-69 con cui i bianconeri hanno asfaltato la capolista, una vittoria che cambia poco la classifica visto che Salerno ha espugnato il parquet di Bernareggio dopo aver esonerato coach Sciutto e che qui i blaugrana sono ancora distanti 4 partite. Aumenta il rammarico però verso una ...

