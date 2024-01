Livorno | noto ex pilota di automobilismo pestato per rapina | “Ho reagito d’istinto | poi ho provato anche a rincorrerli”

E’ ricoverato in ospedale con fratture alla mandibola, del setto nasale, del costato il proprietario di una villetta nel Livornese che venerdì sera ha reagito all’assalto di quattro banditi trovati in ...Mister Green, l'ecologista di Livorno, in azione per la pulizia delle strade: 3 chili di rifiuti raccolti in tre ore #ambiente #ecologia #mistergreen ...Livorno, 28 gennaio 2024 – Ha toccato oggi per la prima volta il porto di Livorno dopo una navigazione di 32 giorni e 14.000 miglia nautiche la Moby Legacy: il nuovo traghetto del Gruppo Moby, la ...