Liverpool-Norwich | omaggio da brividi al tecnico Klopp | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 28 gennaio 2024) Ilnon sbaglia un colpo e vince anche in FA Cup. La sfida dei 16esimi di finale contro ilsi è conclusa sul netto risultato di 5-2 con i gol realizzati da Jones, Nunez, Diogo Jota, van Dijk e Gravenberch. I Reds si confermano una grandissima squadra e sono in lotta per obiettivi importanti. E’ stata una partita particolare per Jurgendopo la notizia sul futuro. In conferenza stampa il tedesco ha annunciato l’addio alal termine della stagione. L’ex Dortmund è stato autore di un percorso eccezionale sulla panchina dei Reds ed i tifosi hanno deciso di omaggiare ildurante il match: “mi hanno mostrato il loro amore, è stato fantastico”, le dichiarazioni dinel post-partita. What a moment for?? ...