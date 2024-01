Liverpool | Klopp | «Il mio addio a fine stagione? Ringrazio i tifosi | ma…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 28 gennaio 2024) Jurgen, allenatore del, ha parlato ai microfoni di ITV dopo la vittoria in FA Cup contro il Norwich Jurgen, allenatore del, ha parlato ai microfoni di ITV dopo la vittoria in FA Cup contro il Norwich. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Il mio? Imi hanno mostrato tutto il loro amore, è stato fantastico, abbiamo bisogno di questa atmosfera in campo. Abbiamo bisogno dei nostri, non devono pensare al loro manager, devono dimenticare il mio annuncio per un po’. Dobbiamo pensare al campo, dobbiamo affrontare ogni avversario con foga e dobbiamo farlo già da mercoledì».