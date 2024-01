Liverpool | Anfield Road omaggia Klopp | lui sorride durante You’ll Never Walk Alone VIDEO

(Di domenica 28 gennaio 2024) Striscioni, applausi, cori. Il suo volto quasi in ogni settore. Jurgenè statoto daprima del match delcontro il Norwich in FA Cup, la prima gara dopo l’annuncio dell’addio ai reds a fine stagione da parte del tecnico.è apparsonte e anche visibilmente emozionato. Un coro che il tedesco ha sentito centinaia di volte. Questa però è stata un po’ più speciale delle altre.You'll#EmiratesFACup pic.twitter.com/o6EOxJCf3T — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 28, 2024 SportFace.

FA CUP - Il Liverpool batte il Norwich City ed è agli ottavi: festival del gol ad Anfield, poche ore dopo la notizia dell'addio di Jurgen Klopp a fine stagione. I Reds affronteranno una tra Watford e ...I Reds scendono in campo poche ore dopo l'annuncio di Jurgen Klopp, che ha comunicato che lascerà il club a fine stagione. Segui la diretta testuale del match qui su Eurosport ...Turno di riposo in Premier League, dove il campionato si ferma per dare spazio all'FA Cup, in campo da giovedì con tutte le sue partite. Oggi.