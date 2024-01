LIVE – Spal-Juventus U23 0-2 | Serie C 2023 2024 DIRETTA

(Di domenica 28 gennaio 2024) LadiU23, match valido per la ventitreesima giornata del girone B di. Allo stadio Mazza gli emiliani, terzultimi a quota 21, ospitano i bianconeri che si trovano poco sopra, con 24 punti, dunque è uno scontro per mettersi al sicuro e allontanarsi dalla zona playout. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 18.30 di domenica 28 gennaio. DOVE VEDERE LA GARA Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESHU23 0-2 (11? Guerra, 21? Damiani) 21? – HA RADDOPPIATO LA! A SEGNO DAMIANI! 11? –IN VANTAGGIO! GOL DI GUERRA! 1? – ...

11' - GOOOAAALLL!!GOOOAAALLL!! 0 - 1: Cross basso di Comenencia per Guerra che segna il goal del vantaggio bianconero. 8'- Bel cross di Savona in area dove trova Da Graca che colpisce di testa senza ...Allo stadio "Pietro Barbetti" di Gubbio di scena la sfida tra i rossoblu di mister Braglia e la Lucchese guidata da Gorgone, nel match valido per la ventitreesima giornata del campionato ...17.15 - Buonasera amiche/amici di TuttoJuve e benvenuti alla diretta scritta della partita Spal - Juventus Next Gen valida per la 23esima giornata del campionato di Serie C. Quello di oggi è un match ...