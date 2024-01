LIVE Sinner-Medvedev | Australian Open 2024 in DIRETTA | alle 9 30 l’azzurro sfida il n 3 del mondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire la Finalein tv/streaming – I precedenti traBuongiorno e bentrovati alladella Finale deglitra Jannike Daniil. Sul campo della Rod Laver Arena di Melbourne andrà in scena l’atto conclusivo dello Slam nella terra dei canguri e per il Bel Paese sarà un evento storico perché per la prima volta ci sarà un italiano a giocarsi il titolo in questo Major.è stato capace di ciò, rendendosi protagonista di un percorso esaltante, suggellato dalla vittoria in semifinale contro Novak Djokovic, n.1 del ...