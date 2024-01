LIVE Sinner-Medvedev 3-6 | 3-6 | 6-4 | 6-4 | 3-2 | Australian Open in DIRETTA | è una battaglia di trincea

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Ace esterno! 4-2 Risposta aggressiva e poi diritto incrociato a segno. ARRIVA IL BREAK! Adesso calma e sangue freddo. Un punto per volta. 15-40 Grave errore di diritto di, che qui ha sentito il peso del punto. 0-40 Serve&volley del russo sulla seconda, in rete la volée di rovescio. 0-30 Passante di rovescio lungolinea diera venuto a rete. 0-15 Riesce a risponderealla prima del russo, che poi sbaglia di diritto. Siamo a 3 ore e mezza di partita.serve il 68% di prime e ottiene il 77% dei punti.deve inventarsi qualcosa di speciale in risposta. 3-2 Assurdo diritto lungolinea in corsa diche lascia fermo ...