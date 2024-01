LIVE Sinner-Medvedev 3-6 | 3-6 | 5-4 | Australian Open 2024 in DIRETTA | l’azzurro si salva da 40-40

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Sul nastro il diritto diha perso la battuta solo quando era avanti di due break nel secondo set. Per il resto, non ha mai dato chance a. 5-4 Servizio e diritto, in apnea! A-40 Lungo il diritto del russo, un regalo che ci voleva. Altra seconda. 40-40 Fa malissimo questo punto.simiracolosamente sul rovescio lungolinea di, poimette largo il diritto. Siamo nella fase decisiva della partita, questo game decide tutto. Seconda di servizio. 40-30 Lungo un diritto interlocutorio di. 40-15 Ace esterno. 30-15 Palla corta diva a segno con una contro-smorzata. ...