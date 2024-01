LIVE Sinner-Medvedev 1-0 | Australian Open 2024 in DIRETTA | iniziato l’atto conclusivo

(Di domenica 28 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 Ace al centro. 40-15 Risposta aggressiva di, ma è lunga. 30-15 Spinge di dirittodopo il servizio, lungo il diritto del russo. 15-15 In rete il rovescio del russo. 0-15 Risposta vincente dicon un rovescio incrociato strettissimo. Inizia la partita conin battuta. 9.46 Giornata di sole a Melbourne. 9.41 Inizia la fase di riscaldamento. 9.41ha vinto il sorteggio. 9.40 Aurelie Tourte sarà l’arbitra della partita. 9.40 Il tempo delle parole è finito. Adesso il responso inappellabile sarà quello del campo. 9.38 I giocatori fanno il loro ingresso in campo. 9.36 Sarà importante verificare l’approccio di Jannikal match. Dovrà essere bravo a gestire l’emozione della ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Medvedev , incontro valevole per la finale maschile degli Australian Open 2024 . Per l’altoatesino, reduce ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.32 Chiaramente si inizierà con un po’ di ritardo, ma è la prassi. 9.31 Il russo, per un breve periodo, è ... (oasport)

Tutto pronto a Melbourne per l'attesissima finale degli Australian Open alla Rod Laver Arena. Jannik Sinner prova a fare la storia del tennis azzurro e portare in Italia il primo titolo ...Sinner pronto al colpo a Melbourne, doppisti azzurri ko Una favola senza happy end quella di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio all’Australian Open e sfuma così… Leggi ...Sinner va a caccia del suo primo Slam di una carriera che si preannuncia lunga e scintillante. Dopo aver incantato tutti in semifinale con Djokovic, Jannik sfida Medvedev in finale agli Australian ...