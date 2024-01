LIVE Sci di fondo | Marcialonga 2024 in DIRETTA | impresa in solitaria del norvegese Mathisen

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:50 Meno di 5 km al traguardo di Cavalese. Nessuna delle cinque prende l’iniziativa, si attendono le prime rampe della salita conclusiva. 10:46 Spazio ora agli ultimi km della gara femminile. Siamo a 6 km dall’arrivo con il gruppetto di testa composto sempre da Alnes (NOR), Fleten (NOR), Smaedaa (NOR), Larsson (SWE) e Roidas (FIN). 10:43 LA TOP TEN DELLAMASCHILE 1-Runar Skaug(NOR) 2:35.53 2-Emil Persson (SWE) +5 secondi 3-Johan Hoel (NOR) +6 4-Thomas Oedegaarden (NOR) +10 5-Kasper Stadaas (NOR) +16 6-Morten eide Pedersen (NOR) +20 7-Thomas Bing (GER) +22 8-Axel Jutterstroem (SWE) +24 9-Alvar Myhlback (SWE) +25 10-Ole juergen Bruvoll (NOR) +29 25-Dietmar Noeckler (ITA) +2:01 10:41ina dir poco eroica ...