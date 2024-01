LIVE Sci di fondo | Marcialonga 2024 in DIRETTA | il norvegese Hoel fa suo lo sprint di Predazzo | si stacca Nygaard!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09:50 Prova a scappar via in discesa Runar Skaug Mathisen. Ilcerca di anticipare la concorrenza sfruttando la lunga discesa dopo lodi. 09:46 Ed è ancora Amundad aggiudicarsi lo. Ailprecede lo svedese Alfred Buskqvist ed il connazionale Simon Ramstad. Sono 18 i battistrada, tra i quali non figura Andreas Nygaard. Uno dei principali favoriti è a quasi 40 secondi dalla testa. 9:42 Sulla salita di Soraga si muove qualcosa anche in campo femminile. Sono 10 le atlete che compongono il drappello delle battistrada, con laEmilie Fleten che transita in prima posizione dinanzi alla svedese Larsson. 09:38 Ci ...