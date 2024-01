LIVE Sci di fondo | Marcialonga 2024 in DIRETTA | comincia la gara! Forfait di Ida Dahl

(Di domenica 28 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08:04 Subito ritmo elevatissimo sin dalla partenza. Scandinavi a dettare il passo, con il leader della classifica generale delle Gran Classic Kasper Stadaas che si fa notare in testa. INIZIA LA! 07:58 Atleti schierati alla partenza in quel di Moena. Tutto pronto per l’iconica granitaliana! 07:54 Oltre 7000 gli iscritti all’edizionedella. Giornata più fredda del previsto, con la temperatura che raggiungerà lo 0 all’incirca verso le 10 del mattino. 07:50 Notizia dell’ultima ora. Una delle grandi favorite della gara femminile alza bandiera bianca. Si tratta della norvegese Ida, messa KO dalla dissenteria. 07:46 70 km da Moena a Cavalese attraversando paesaggi e ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE del secondo SuperG di Garmisch (Germania), valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sc ...Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG di Cortina d’Ampezzo, valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile. Si conclude con la terza gara in tre ...Dove vedere il Super-G femminile di Cortina in diretta TV e in streaming Come tutte le prove di Coppa del Mondo di sci alpino, anche il Super-G femminile ...mentre per lo streaming live ci si deve ...