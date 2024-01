LIVE Sci di fondo | 20 km Goms 2024 in DIRETTA | alle 9 30 il via della prova femminile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALAMARCIALONGA D8.00 9.15 Per l’ultima giornata di gara prevista nel Canton Vse, il programma prevede una mass start a skating, dopo che tra venerdì e ieri sono andate in scena la staffetta mista e le sprint – quest’ultima sempre nella tecnica in pattinato – la quale completerà il weekend di Coppa del Mondo sul suolo elvetico. 9.10 Amici di OA Sport, buongiorno e ben ritrovati alla20 km a tecnica libera in programma a(Svizzera), valida per la Coppa del Mondo 2023-di sci di. Si parte9.30 con la partenza in linea ...