LIVE Sci alpino | SuperG Garmisch 2024 in DIRETTA | Bosca ci riprova | incognita condizioni sulla Kandahar

(Di domenica 28 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti/e alladel secondodi(Germania), valido per la Coppa del Mondo 2023-di scimaschile. Quinto appuntamento stagionale in questa disciplina, con la replica della gara di ieri. Ci saranno ancora sorprese o torneranno a dominare Odermatt e Sarrazin? L’Italia, rinfrancata dal secondo posto di, vuole provare a trovare la prima vittoria stagionale dal settore maschile. Gara-1 di ieri è stata segnata dalleinusuali del manto nevoso, con la pista che è stata salata e che, a dire la verità, ha tenuto anche meglio del previsto. Unquello di ieri che non ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.01. Si preannuncia grande spettacolo nella finale maschile, con una battaglia non riservata solo a ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.14: Per oggi è tutto, appuntamento a domani con le due mass start, grazie per averci seguito e buona ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 20 km a tecnica libera in programma a ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, Tv e streaming del SuperG femminile di Cortina – Le azzurre convocate per le gare di ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della 20 km a tecnica libera in programma a Goms (Svizzera), valida per la Coppa del Mondo 2023-202 ...Sci alpino: le informazioni per seguire, in DIRETTA televisiva e streaming, il super G Cortina. E' la 25ª gara della CdM femminile 2023-2024 ...Oggi, sabato 27 gennaio 2024 a Cortina d’Ampezzo si disputa la prova di discesa libera femminile di Coppa del Mondo di sci alpino ...