LIVE Sci alpino | SuperG Cortina 2024 in DIRETTA | Gut-Behrami in testa | azzurre giù dal podio Brutta caduta per Grenier

(Di domenica 28 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLADELDI GARMISCH DALLE 11.30 11.35: Tra poco al via la svizzera Fest 11.29: Si rialza Jenal ma vanno rimesse a posto le reti 11.28:anche per la svizzera Jenakl che si inclina per cercare di restare in pista, scivola e va a sbattere contro le reti. Non dovrebbero esserci problemi per lei ma ci attende un’altra lunga interruzione 11.20:viene portata in toboga al punto in cui può arrivare l’elicottero. Speriamo davvero che non si tratti di nulla di grave, ovviamente vi terremo informati non appena arriveranno notizie. Tra poco Jenal 11.15: Questa la classifica quando sono scese 20 atlete: 1 GUT-Lara SUI 1:20.75 2 ...