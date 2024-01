LIVE Sci alpino | SuperG Cortina 2024 in DIRETTA | Goggia | Brignone | Bassino | tris azzurro a caccia del podio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLADELDI GARMISCH DALLE 11.30 11.23: Il tracciato è stato disegnato dallo statunitense Alex Hoedelmoser 11.21: Attenzione anche alla specialista austriaca Cornelia Huetter, ma non si può certo sottovalutare l’altra austriaca che si è aggiudicata la prima discesa, Stephanie Venier e la vincitrice di ieri, la norvegese Ragnhild Mowinckel che ha finalmente trovato la condizione e il modo per piazzare il colpo vincente che ha raddrizzato una stagione fin qui avara di soddisfazioni per lei. Tra le protagoniste annunciate anche la francese Laura Gauche e l’austriaca Miriam Puchner. 11.18: Uscendo dai confini azzurri, fari puntati in particolare sulla svizzera Lara Gut Behrami, che è sempre lì, ...