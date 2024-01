LIVE Perugia-Monza 3-1 | Finale Coppa Italia volley 2024 in DIRETTA | la Sir Susa Vim non si ferma più! Terzo trofeo stagionale per gli umbri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.51: In casa18 i punti di Semeniuk, 16 di Ben Tara, 15 di Flavio, 14 di Plotnytskyi, per22 punti di Szwarc, 12 punti a testa per Loeppky e Galassi 17.50: Onore ache ha giocato una bella partita! Benissimo Szwarc in attacco, per alcuni tratti inarrestabile e solido anche a muro, bene Galassi e Loeppky ma non sono bastati a mandare in tilt17.48. La vittoria diporta in particolare quattro firme, di Plotnytskyi, implacabile in attacco, di Flavio Gualberto che ha giocato un grande match al centro e ha chiuso gli ultimi tre punti degli, Semeniuk che conun grande momento di forma con una partita molto concreta e di Giannelli, lucidissimo in cabina ...