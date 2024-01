LIVE Olimpiadi Invernali giovanili 2024 | 28 gennaio in DIRETTA | Flora Tabanelli è oro nel big air! L’Italia sogna nel medagliere

(Di domenica 28 gennaio 2024) SEGUI LASU OA SPORT CON UN SOLO CLICK CALENDARIO COMPLETO28ILDELLEBuongiorno e benvenuti allatestuale delledi oggi, domenica 28. Saranno in palio altri 4 titoli: a Gangwon, in Corea del Sud, assegneranno 2 medaglie d’oro a testa lo sci freestyle e lo snowboard. Saranno in gara gli azzurrini dello sci freestyle nel big air femminile, del pattinaggio artistico nella rhythm dance della danza sul ghiaccio e del curling nel doppio misto contro l’Austria. Italia assente in ...

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale delle Olimpiadi Invernali Giovanili di oggi, domenica 28 gennaio 2024. Saranno in palio altri 4 titoli: a Gangwon, in Corea del Sud, assegneranno 2 ...I presidenti si rivolgono al Cio "con urgenza e preoccupazione", parlando di "una questione strategica per il futuro di interi territori e per la piena riuscita delle Olimpiadi invernali di Milano ...Eventi significativi come le Olimpiadi di Parigi e gli attesi film Marvel guideranno le vendite di memorabilia e icone pop. Si delinea anche una netta distinzione tra spazi esterni e interni: se in ...