LIVE Olimpiadi Invernali giovanili 2024 | 28 gennaio in DIRETTA | attesa per Flora Tabanelli nel big air

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 gennaio 2024) SEGUI LASU OA SPORT CON UN SOLO CLICK CALENDARIO COMPLETO28IL MEDAGLIERE DELLEBuongiorno e benvenuti allatestuale delledi oggi, domenica 28. Saranno in palio altri 4 titoli: a Gangwon, in Corea del Sud, assegneranno 2 medaglie d’oro a testa lo sci freestyle e lo snowboard. Saranno in gara gli azzurrini dello sci freestyle nel big air femminile, del pattinaggio artistico nella rhythm dance della danza sul ghiaccio e del curling nel doppio misto contro l’Austria. Italia assente in tutte le altre gare ...