LIVE – Milano-Bergamo 1-0 25-19 | 6-14 | A1 Femminile 2023 2024 volley in DIRETTA

(Di domenica 28 gennaio 2024) Latestualedi Allianz Vero1991, partita valevole per la quinta giornata di ritorno della Serie A1di. Le ragazze di Marco Gaspari, dopo aver conquistato la Final Four di Coppa Italia, tornano sul campo di casa per vincere ancora e provare così ad avvicinarsi alla capolista Conegliano. Dall’altra parte della rete ci sono le rossoblù di Alberto Bigarelli, undicesime in classifica, che vanno a caccia dell’impresa per conquistare punti importanti in ottica salvezza. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 28 gennaio all’Allianz Cloud di. Sportface.it vi ...

Tyree segna in pregevole entrata al 3', e la tripla di Shields per il sorpasso al 4' 7-6. Milano corre in contropiede con Napier, Tyree stoppato da Poythress. Charalampopoulos con 4'43" realizza il -1 ...Imperdibile appuntamento per i fan dei The Vaccines, stasera, 28 gennaio 2024, in concerto ai Magazzini Generali a Milano. La band inglese è composta da Justin Hayward-Young (voce solista, chitarre), ...L’EA7 Emporio Armani Milano, reduce dalla trasferta vincente di Pesaro e dal successo casalingo contro il Barcelona in EuroLeague, riceve al Forum di Assago per la 18a giornata di regular season di ...