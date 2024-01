LIVE Marcialonga 2024 in DIRETTA | la classicissima dello sci di fondo da Moena a Cavalese!

(Di domenica 28 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della. La prestigiosa gara italiana di gran, che fa parte del circuito delle Gran Classic, giunge all’edizione numero 51. Come da tradizione l’evento partirà daper giungere al traguardo di Cavalese dopo 70 km all’insegna della storia e delle mitiche imprese. Come di consueto sono migliaia gli iscritti, che quest’anno toccherà oltre 7000 partecipanti. Oltre all’iconicità dell’evento, va seguita con interesse ovviamente anche il lato prettamente sportivo. Occhi puntati sullo svedese Emil Persson e sul norvegese Andreas Nygaard, tra i favoriti e possibili protagonisti della. Pattuglia degli scandinavi ...

Da sempre in prima linea per la promozione di sane abitudini di vita con attenzione ai temi del benessere e della salute, la LILT trentina, presieduta dal dottor Mario Cristofolini tra i fondatori ...La celebre Ski-Marathon trentina live su Sky. Domenica 28 gennaio 2024, dalle ore 7.35 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW ...Il circuito Visma Ski Classics vedrà andare in scena domani, domenica 28 gennaio, alle ore 8.00, con la partenza di uomini e donne élite da Moena, la 51ma edizione della Marcialonga, tradizionale gran ...