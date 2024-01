LIVE Genoa-Lecce | le formazioni ufficiali | coppia d'oro per Gila | c'è Sansone

Sia che tu riesca a seguire la diretta tv di Genoa-Lecce o che non riesca, puoi sempre seguire la partita live su Pianetalecce. Scopri di più sulla partita Genoa-Lecce grazie alle decine di ...Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra il Genoa di Gilardino e il Lecce di D’Aversa in tempo reale Il Genoa ospita il Lecce a Marassi nel lunch match domenicale valido per la ...Prosegue la 22esima giornata di Serie A. Oggi sono in programma cinque partite. Ad aprire la domenica è Genoa-Lecce alle 12.30 (in diretta su Sky). Poi Verona-Frosinone e Monza-Sassuolo alle 15, Lazio ...