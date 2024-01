LIVE Fiorentina-Inter 0-1 | Sommer para il rigore di Nico Gonzalez!

81' - Scontro Mkhitaryan-Faraoni, punizione insidiosa per la Fiorentina. 79' - Cross di Arnautovic per Sanchez, la difesa viola libera. 77' - Cambio per l'Inter: Sanchez entra per Lautaro. 77' - Dal ...Al 35’, sul risultato di 0-1 e sugli sviluppi di un corner, il difensore nerazzurro trattiene quello viola. Proteste dei giocatori di Italiano ma il direttore di gara (che non concede il penalty), ...75' - Aureliano assegna calcio di rigore alla Fiorentina. Ammonizione per Sommer. 75' - Aureliano va all'on field review. 72' - Salvataggio sulla linea di Pavard su un colpo di testa. Proteste della ...