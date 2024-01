LIVE Fiorentina-Inter 0-1 | Sommer lo ipnotizza | si rimane avanti

(Di domenica 28 gennaio 2024)è l’incontro valido per la ventiduesima giornata della Serie A 2023-24: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida i viola allenati da Vincenzo Italiano. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP0-1 82? Nella, fuori Beltran e Duncan e dentro Barak e Mandragora. 82? Fuori Pavard, appena ammonito, e dentro Bisseck. Era l’ultimo cambio per l’. 82? Ammonizione per Pavard, che trattiene ripetutamente Nico Gonzalez. 77? Fuori Lautaro Martinez e dentro Sanchez. PARARRRRRRRRRRRRRRR: ...

81' - Scontro Mkhitaryan-Faraoni, punizione insidiosa per la Fiorentina. 79' - Cross di Arnautovic per Sanchez, la difesa viola libera. 77' - Cambio per l'Inter: Sanchez entra per Lautaro. 77' - Dal ...Al 35’, sul risultato di 0-1 e sugli sviluppi di un corner, il difensore nerazzurro trattiene quello viola. Proteste dei giocatori di Italiano ma il direttore di gara (che non concede il penalty), ...75' - Aureliano assegna calcio di rigore alla Fiorentina. Ammonizione per Sommer. 75' - Aureliano va all'on field review. 72' - Salvataggio sulla linea di Pavard su un colpo di testa. Proteste della ...