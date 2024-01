LIVE Fiorentina-Inter 0-1 | si salva Sommer | Nzola male sottoporta

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 gennaio 2024)è l’incontro valido per la ventiduesima giornata della Serie A 2023-24: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida i viola allenati da Vincenzo Italiano. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP0-1 VAR IN CORSO: si valuta il contatto in sala a Lissone. L’arbitro lo va a rivedere. 72?in uscita va per liberare, tocca palla e. Per l’arbitro al momento non c’è nulla. 69? PERICOLO:si libera forse con un fallo di de Vrij, ma fortunatamente il suo tiro è debole. Facile per ...