LIVE Fiorentina-Inter 0-1 | Lautaro!

Tutto pronto allo stadio Artemio Franchi per Fiorentina-Inter, gara valida per la 22a giornata di Serie A. I nerazzurri vanno a caccia di 3 punti che permetterebbero alla squadra di Inzaghi di ...Inter in vantaggio al Franchi. 14' - Faraoni salva la Fiorentina! Intervento provvidenziale con la punta del piede evita un tiro a porta vuota e mette in corner. 11' - GOL DI NZOLA ANNULLATO!L’Inter per riprendersi la vetta del classifica anche con una partita in meno della Juventus, la Fiorentina per scavalcare di nuovo le contendenti al 4° posto e riprendersi l’ultima casella che porta ...