LIVE Fiorentina-Inter 0-1 | entrano Nico Gonzalez ed Arnautovic

45' +3' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO. Inter in vantaggio 1-0 all'intervallo ma buona Fiorentina al Franchi. 45' +2' - Giallo per Ikoné che strattona Carlos Augusto in contropiede. 45' +2' - Nulla di ...Simpatico episodio accaduto nel corso dell’inizio del secondo tempo di Fiorentina Inter. Quando le squadre erano rientrate in campo dagli spogliatoi ed erano pronte a ripartire, c’è stata un’invasione ...FIORENTINA-INTER 0-1 (14' Lautaro Martinez) LIVE MATCH 60' - Arrivano i cambi di Inzaghi: Dumfries rileva Darmian, Acerbi entra per Bastoni e Arnautovic entra per Thuram.