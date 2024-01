LIVE Fiorentina-Inter 0-1 | al via il secondo tempo! Un cambio viola

(Di domenica 28 gennaio 2024)è l’incontro valido per la ventiduesima giornata della Serie A 2023-24: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida iallenati da Vincenzo Italiano. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP0-1 54? PERICOLO: insidioso cross di Parisi, che attraversa tutta l’area di rigore dell’. Guarda uscire il pallone Sommer. 53? SMORZATO! Ancora break dell’con Frattesi, che imbuca Lautaro. Ma l’argentino calcia debolmente. 50? Ripartenza veloce con Lautaro, che lancia ...

Inter in vantaggio al Franchi. 14' - Faraoni salva la Fiorentina! Intervento provvidenziale con la punta del piede evita un tiro a porta vuota e mette in corner. 11' - GOL DI NZOLA ANNULLATO!Dopo il controllo del VAR, infatti, è stata confermata la versione dell’arbitro Aureliano che ha fatto riprendere il gioco. L’episodio da moviola ha già scatenato i tifosi della Juve sui social. Kean ...45' +3' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO. Inter in vantaggio 1-0 all'intervallo ma buona Fiorentina al Franchi. 45' +2' - Giallo per Ikoné che strattona Carlos Augusto in contropiede. 45' +2' - Nulla di ...