LIVE – FINE PRIMO TEMPO Lazio-Napoli 0-0 | gara bloccata | all’Olimpico mancano le emozioni

(Di domenica 28 gennaio 2024) Ilè ospite dellaper la 22esima giornata di Serie A: segui la diretta della sfidaconpiu.com. NOTIZIE CALCIO. La Serie A si prepara per un altro appassionante scontro tra, in programma oggi domenica 28 gennaio alle 18.00 presso lo stadio Olimpico. Nonostante entrambe le squadre siano reduci dalla Supercoppa Italiana, i biancocelesti sembrano avvantaggiati sulla carta. Tuttavia, la mancanza dei bomber Immobile e Osimhen crea un’incognita che potrebbe influenzare il risultato finale. La Situazione dellaLasi trova attualmente al quinto posto in classifica, con 33 punti, a pari merito con l’Atalanta e a soli tre punti dalla Fiorentina al quarto posto. La squadra di ...

Squadre in campo, minuti di silenzio per Gigi Riva come su tutti i campi questo weekend. Per la Vuelle rientra Bamforth, in quintetto, mentra parte fuori McDuffie, ultimo arrivato. Parte forte Bayehe ...La Carpegna Prosciutto Pesaro di coach Meo Sacchetti torna alla Vitrifrigo Arena dopo la sconfitta contro Milano del turno precedente per sfidare il fanalino di coda della serie A Happy ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele – Hamas, news. Nyt: “Accordo vicino per rilascio ostaggi a Gaza”. LIVE ...